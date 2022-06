ONE PIECE 1053: inizia l'era dei nuovi quattro imperatori

Eiichiro Oda si è preso molto tempo per curare il più possibile la guerra di Onigashima, che ha visto affrontarsi l'alleanza pirati-samurai-mink e i pirati delle cento bestie di Kaido più Big Mom. Rufy e gli altri alla fine sono riusciti a vincere, così la battaglia di ONE PIECE si è conclusa con morti ma anche vincitori tra i protagonisti.

Ora si alza il sipario su una nuova era, che inizia con una copertina e pagine a colori dedicate però a ONE PIECE: RED e a ONE PIECE: ODISSEY, i due nuovi progetti dedicati al mondo piratesco. Dopo queste pagine speciali, ONE PIECE 1053 parte ancora una volta con i Cinque Astri di Saggezza che dimostrano il loro disappunto e la loro rabbia per la foto pubblicata di Rufy. Morgans, altrove, rivela di non voler censurare le notizie e la pagina passa alle taglie di Rufy, Law e Kidd, tutte di 3 miliardi di Berry ma con Rufy mostrato in formato Gear Fifth.

Sull'isola dei samurai è arrivato Ryokugyu che sta usando le sue abilità per risucchiare energia vitale da King e Queen e altri prigionieri che si trovano a Udon. Decide poi di andare verso la Capitale dei Fiori dove si sta tenendo la festa. Lì sta andando anche Kid, arrabbiato per una dichiarazione dei giornali, con lo scopo di uccidere Rufy. Il capitano di cappello di paglia però sta festeggiando e, dopo i fuochi d'artificio, si scoprono i nuovi Yonko di ONE PIECE. Rufy è uno di questi insieme a Shanks, Barbanera e Buggy.

Adesso ONE PIECE andrà in pausa per un mese, tornando a fine luglio con il capitolo 1054.