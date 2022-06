ONE PIECE 1053: i nomi dei nuovi quattro imperatori che hanno conquistato i mari

Kaido, Big Mom, Barbabianca e Shanks il Rosso hanno dominato i mari per diversi anni. In particolare i primi tre, tutti membri della vecchia ciurma di Rocks D. Xebec, erano i più anziani e quindi i più duraturi. Barbabianca se n'è andato a Marineford e durante il timeskip di ONE PIECE è stato Barbanera a prendere il suo posto.

Il terremoto che ha portato però la guerra di Onigashima nel mondo di ONE PIECE ha conseguenze davvero imprevedibili. Il mondo è rimasto attonito alla notizia divulgata da Morgans. I suoi gabbiani hanno portato a tutti i giornali con la notizia che Kaido e Big Mom erano stati battuti e che i due giganti della vecchia generazione avevano lasciato il posto a due nuovi pirati.

In ONE PIECE 1053 parte l'epoca dei nuovi quattro imperatori, che vedono ancora Barbanera e Shanks il Rosso tra le loro fila, ma Big Mom e Kaido sono stati sostituiti. Il primo nome a occupare la casella è quello di Monkey D. Rufy, il protagonista di ONE PIECE e ormai pezzo grosso dei mari. Il secondo posto invece è stato occupato a sorpresa da Buggy il Clown, ex membro della flotta dei sette e ora pirata libero.

I nuovi equilibri del mondo di ONE PIECE in questo esatto momento sono estremamente delicati e nulla può essere dato per scontato in futuro.