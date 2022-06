ONE PIECE 1053: Oda aveva indirettamente svelato i 4 imperatori?

Durante tutto il corso di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha più volte chiarito di essere un vero e proprio genio nella gestione della narrazione. Il sensei è stato infatti molto paziente, tanto da disseminare indizi qua e là che soltanto diversi anni dopo sono stati recepiti effettivamente come tali.

Il capitolo 1053 di ONE PIECE è l'ultimo prima della lunga pausa dell'autore che, per un paio di settimane, si allontanerà dalla serializzazione del suo capolavoro per ultimare i preparativi in vista della saga finale del manga. La fine della Saga di Wano ha portato con sé un incremento delle taglie di Rufy, Law e Kid, senza contare l'elezione dei nuovi 4 Imperatori dei Mari.

Il capitano dei Mugiwara e Buggy il Clown, infatti, hanno sostituito Kaido e Big Mom dai loro rispettivi ruoli, affiancando così Shanks il Rosso e Barbanera. Tuttavia, non è la prima volta che vediamo questi 4 pirati insieme in un'unica tavola. Eiichiro Oda, in occasione della cover del volume 25 di ONE PIECE, realizzò una copertina dedicata proprio ai 4 personaggi in questione. Che l'autore avesse voluto omaggiare il 25° volume del manga con un indizio che avrebbe assunto un significato centinaia di capitoli più tardi?

