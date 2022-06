ONE PIECE 1053, i primi sensazionali spoiler: gli imperatori del mare

I nodi stanno venendo al pettine: con la sconfitta di Kaido e Big Mom, Wano è stata liberata e tutti stanno festeggiando, ma all'esterno c'è una tempesta in arrivo. Il Governo Mondiale non vuole rimanere con le mani in mano dopo le rivelazioni su Nika e la notizia che gli imperatori sono stati abbattuti. Per questo ONE PIECE sarà ancora turbolento.

All'isola si sta avvicinando uno dei tre ammiragli, mentre è anche tempo di scoprire le nuove taglie. Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1053 con alcune sorprendenti novità.

Innanzitutto, i leaker ci tengono a precisare che la saga di Wano non è finita. L'atto tre continuerà anche nei prossimi capitoli.

Viene rivelata la taglia stratosferica di Rufy . Anche Kid e Law hanno la stessa taglia.

. Anche Kid e Law hanno la stessa taglia. Non viene rivelata la taglia degli altri Mugiwara, per il momento.

Rufy diventa un nuovo imperatore del mare .

. A sorpresa, anche Buggy il Clown viene annunciato come nuovo imperatore .

. Non viene detto nulla sulla taglia di Buggy.

Kid e Law non vengono reputati imperatori.

ONE PIECE andrà in pausa dopo questo capitolo e tornerà a fine luglio con altri eventi importanti. Altri dettagli più precisi arriveranno nel corso dei prossimi giorni, in attesa dell'uscita ufficiale sul portale di Shueisha MangaPlus prevista per la prossima domenica.