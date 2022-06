ONE PIECE 1053 spoiler e immagini: l'ultimo capitolo prima della pausa al completo

Quella di Rufy è stata una lunga trafila. Il ragazzo ha iniziato il proprio viaggio verso il One Piece dall'East Blue, ha dovuto affrontare avversari di livello e ha dovuto inventare i Gear, tecniche possibili soltanto grazie all'utilizzo estensivo delle proprietà del proprio Frutto del Diavolo. E proprio questo gli ha salvato la vita.

Nella lunga battaglia con Kaido è emerso il Gear Fifth che l'ha aiutato a trovare la vittoria e a portare la pace a Wano, che ora è sull'orlo di una nuova crisi. Gli spoiler di ONE PIECE 1053 si concentrano su alcune rivelazioni molto importanti: messe da parte la copertina e la pagina a colori, rispettivamente dedicate a ONE PIECE: RED e ONE PIECE: ODISSEY, il capitolo inizia con il Gorosei che si lamenta delle notizie e foto pubblicate. Morgans se la ride mentre pensa che queste notizie non possano essere fermate e, in contemporanea, emergono i nuovi manifesti di taglia di Rufy col Gear Fifth, Law e Kid, tutti che ammontano a ben 3 miliardi di Berry.

Alla Capitale dei Fiori tutti fanno festa mentre Nico Robin è in una stanza buia in un sotterraneo insieme a un Poneglyph rosso. Viene raggiunta da Tenguyama che rivela in realtà di essere l'ex shogun di Wano, Sukiyaki. Nessuno sapeva che fosse riuscito a sopravvivere. Nico Robin intanto rivela che Pluton è nascosta lì, perché è questo che diceva il Poneglyph di Alabasta. Si cambia scena e si vede in azione Ryokugyu, l'ammiraglio Toro Verde che sta usando il suo potere per risucchiare l'energia vitale dai pirati delle cento bestie e da King e Queen, invecchiati e rinsecchiti. Ora si sta dirigendo verso la capitale.

La stessa cosa viene fatta da Kid, che raggiunge Rufy durante i festeggiamenti nella città, mostrandogli come lui e Buggy siano stati pubblicizzati come i nuovi due imperatori dei mari al fianco di Shanks e Barbanera. ONE PIECE andrà ora in una lunga pausa.