ONE PIECE 1053 spoiler: prime immagini con le taglie di Rufy, gli imperatori e Ryokugyu

Onigashima è stato un campo di battaglia in ogni suo angolo. Ora però quel teatro si è chiuso, ma non è ancora terminata la saga di Wano. Anche se si sta avvicinando la fase finale di ONE PIECE, ci sono ancora alcune faccende da raccontare e nodi da sciogliere, come la situazione della nuova generazione.

Apoo ha infatti portato con sé i giornali contenenti le taglie dei personaggi, ma soltanto alcune vengono mostrate. Gli spoiler di ONE PIECE 1053 hanno rivelato le taglie dei nuovi Yonko dopo il cataclisma avvenuto a Wano. Come ben noto, a sostituire Big Mom e Kaido sono stati Rufy e, a sorpresa, Buggy il Clown. In rete sono trapelate le prime immagini di ONE PIECE 1053 con una prima foto che si concentra sulla taglia di Rufy, Kid e Law, tutti e tre a 3 miliardi di Berry, con la taglia di Rufy che mostra la sua versione in Gear Fifth. C'è poi la seconda foto con i quattro imperatori riuniti, ma senza taglie.

Nella terza immagine invece il protagonista è Ryokugyu, il Toro Verde e terzo ammiraglio che fino a questo momento è sempre rimasto nell'ombra. L'immagine rivela il suo vero nome, Aramaki, e ha un tatuaggio lungo il lato sinistro del corpo. È in grado di creare piante che possono assorbire la forza vitale, e lo sfrutta con King e Queen.

Il capitolo debutterà ufficialmente su MangaPlus domenica 19 giugno 2022.