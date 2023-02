ONE PIECE 1053, trailer e uscita: la crisi delle due Ali del Re

La battaglia che deciderà le sorti del Paese di Wano di ONE PIECE è ben lungi dall'essere conclusa. Rufy ha appena fatto ritorno sulla Cupola Teschio di Onigashima, dove ad attenderlo c'è l'Imperatore Kaido. Tra i due capi delle rispettive ciurme comincia una nuova, esplosiva battaglia.

Rufy ha deciso che si occuperà di Kaido in solitaria e ha chiesto a Momonosuke e Yamato di occuparsi di Onigashima. La struttura ha infatti quasi raggiunto la Capitale dei Fiori, una eventualità che decreterebbe la fine di Wano.

Tuttavia, i due giovani samurai si accorgono di un altro grande problema. Onigashima è in volo grazie ai poteri da drago di Kaido. Se Rufy dovesse sconfiggerlo, la struttura precipiterebbe in mare e viste le grandi quantità di esplosivo al suo interno causerebbe una esplosione che devasterebbe la capitale. Momonosuke e Yamato decidono dunque di farsi carico della situazione e di non avvisare Rufy, che altrimenti non potrebbe combattere tranquillo.

Nel mentre, all'interno del castello proseguono le ultime schermaglie. In ONE PIECE le due Ali del Re, Sanji e Zoro, affrontano rispettivamente Queen e King. I loro scontri non procedono tuttavia per il meglio.

Mentre Zoro combatterà al chiaro di luna, in ONE PIECE 1053 Sanji si accorgerà definitivamente che c'è qualcosa nel suo corpo che non va. La questione pare essere legata ai Vinsmoke e al Germa 66. Cosa sta accadendo dentro di Sanji? L'episodio verrà trasmesso il 26 febbraio in simulcast streaming su Crunchyroll.