ONE PIECE 1054: le bozze originali del nuovo capitolo con le note di Oda

ONE PIECE è uno dei pochissimi manga che gode di un fenomeno piuttosto curioso da parte dell'editore Shueisha e della sua rivista principale, Weekly Shonen Jump. Il giorno dopo l'uscita del capitolo su Manga Plus, infatti, il colosso rilascia sui canali social alcune foto con le bozze del manga.

In occasione dell'intervista con Gosho Aoyama, il creatore di Detective Conan, l'autore di ONE PIECE ha svelato l'esistenza di un taccuino oppostamente nascosto dove sono celati tutti i grandi segreti della sua opera, finale compreso.

Il sensei, in effetti, è un uomo molto attento ai dettagli tanto da fornire quanto più indicazioni possibili ai suoi assistenti durante le fasi più complesse della serializzazione. L'iniziativa di Shueisha di diffondere sul web alcune bozze originali dei nuovi capitoli che escono settimanalmente hanno dato modo agli utenti di apprendere meglio come Oda si approccia al suo mestiere. In calce alla notizia, a tal proposito, potete dare un'occhiata ad alcune tavole del capitolo 1054, ancora sprovviste di dialoghi e con i segni a matita alle spalle del ripasso a china, con tanto di note a bordo pagina per gli assistenti.

Le pagine in questione sono le stesse che arrivano poi tra le mani degli editori per la pulizia finale e la successiva stampa su rivista. E voi, invece, cosa ne pensate delle tavole in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.