ONE PIECE 1054 data di uscita e teorie: un mondo sconvolto dopo la pausa

Kaido e Big Mom sono caduti. I due imperatori più anziani hanno ceduto il passo alla nuova generazione dopo una clamorosa guerra tenutasi a Onigashima e che ha visto la vittoria di Rufy e compagni. Ora in ONE PIECE inizia l'era dei nuovi Yonko, che vede due nuovi ingressi al fianco di Shanks e Barbanera, già consolidati.

La rivoluzione ha visto Rufy e Buggy prendere il posto di Big Mom e Kaido, facendo trasalire tutti. Alle porte della capitale dei fiori, dove si stanno tenendo i festeggiamenti, però, c'è anche l'ammiraglio Ryokugyu, che ha chiamato una nave da guerra. Le cose in ONE PIECE si fanno sempre più complicate, col mondo che sta cambiando radicalmente.

Mondo che non vedremo presto, dato che va ricordato che ci troviamo ancora nell'atto tre di Wano. Eiichiro Oda non ha ancora chiuso questa fase e, pertanto, bisognerà attendere ancora un po' prima di capire cos'è successo alla Flotta dei Sette e ad altri personaggi. ONE PIECE 1054 si concentrerà fondamentalmente o sulle altre taglie dei Mugiwara e dei pirati più di spessore che hanno preso parte alla battaglia, oppure a un faccia a faccia con Ryokugyu che non sembra proprio il tipo da tirarsi indietro.

Com'era già noto, ONE PIECE entrerà in una lunga pausa. Eiichiro Oda si prenderà un mese di stop e pertanto ONE PIECE 1054 verrà pubblicato il 24 luglio ufficialmente su MangaPlus.