ONE PIECE 1054: Killer Vs. Hawkins, una scommessa mortale e vincente

L'anime di ONE PIECE torna sugli schermi dopo due lunghe settimane di pausa. La battaglia a Onigashima è ancora disperata, con l'alleanza tra Samurai e Pirati della Peggior Generazione che cerca di abbattere quella infernale che si è venuta a creare tra Kaido e Big Mom.

Messa da parte la difficile situazione in cui è incappato Sanji in ONE PIECE 1053, la serie animata di TOEI Animation porta gli spettatori a vivere un'altra, grande battaglia tra le mura del Castello di Onigashima, quella tra Killer e Basil Hawkins.

Nell'episodio 1054 di ONE PIECE Killer resta sulla difensiva, poiché il Frutto Paglia Paglia di Hawkins gli garantisce la possibilità di trasferire qualsiasi ferita subita a un bersaglio prescelto, in questo caso Kidd.

La situazione per il Vice Capitano di Kidd si fa disperata, sapendo che qualsiasi sua azione potrebbe compromettere la vita del suo partner. A Killer non resta altro che ridere a causa degli effetti terribili dello Smile, fin quando un'idea geniale balena nella sua mente.

Mentre Hawkins si auto infierisce danni sbattendo la testa contro un muro a più riprese, Killer trova la quadra con una scommessa potenzialmente mortale. Killer decide di tagliare un braccio ad Hawkins, proprio quello che a Kidd fu portato via nella battaglia contro i Pirati del Rosso.

Killer riesce a liberare Kidd dagli effetti della bambola di paglia di Hawkins, potendo finalmente cominciare a combattere sul serio. L'Uomo di Paglia di Hawkins viene abbattuto senza difficoltà e il traditore della Peggior Generazione pesca infine la sua ultima carta, quella della Torre che simboleggia la caduta del vecchio in favore del nuovo. Kidd può finalmente sfidare Big Mom, ma questa battaglia è rimandata all'uscita di ONE PIECE 1055.