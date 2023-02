ONE PIECE 1054: la pericolosa scommessa di Killer e Kidd

La situazione si fa sempre più difficile e la libertà per il Paese di Wano è un miraggio. Onigashima si avvicina alla Capitale dei Fiori, evento che aprirà a una nuova era del dominio di Kaido in ONE PIECE. Rufy e la sua ciurma stanno tuttavia combattendo in nome di Kozuki Oden e suo figlio Momonosuke.

Nella prima parte dell'episodio 1053 di ONE PIECE l'attenzione è ancora rivolta su Momonosuke e Yamato, i quali mentre si librano in aria grazie ai poteri del frutto del giovane Oden si rendono conto del fatto che Onigashima sia in volo grazie ai poteri dello Yonko e si stia sgretolando su sé stessa. Qualora Rufy dovesse riuscire a sconfiggere Kaido, l'intero castello precipiterebbe nel nulla e a causa delle elevate quantità di esplosivo nascosto causerebbe un esplosione mortale.

La seconda metà dell'episodio si focalizza invece sulla figura di Sanji, il quale è sempre più sicuro che stia accadendo qualcosa al suo corpo. Nonostante i temibili colpi inferti da Queen, il cuoco dei Mugiwara non accusa infatti alcun dolore. Anche se in ritardo rispetto ai suoi fratelli, i geni mutati dei Vinsmoke sembrano essersi risvegliati nel suo corpo.

La puntata 1054 di ONE PIECE cambierà totalmente scenario. Questa volta si passerà ad altri due scontri, quello tra Kidd e Law contro Big Mom e quello tra Killer e Hawkins. Il vice dei pirati di Kidd non può attaccare il suo avversario poiché altrimenti, a causa del potere del suo frutto, danneggerebbe il suo capitano. Killer decide allora di scommettere sull'abilità di Kidd. L'anime di ONE PIECE andrà in pausa e l'episodio 1054 verrà trasmesso su Crunchyroll solamente il 19 marzo 2023.