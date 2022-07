ONE PIECE 1054: il ritorno con un mondo in completa rivoluzione

Si apre una nuova era su Weekly Shonen Jump: ONE PIECE è tornato e sta per iniziare la sua saga finale. Il mese di pausa ha tenuto sulle spine i lettori che volevano saperne di più sulle taglie, su Ryokugyu e i suoi poteri, sul mondo intero che è sempre attivissimo e ricco di sorprese.

Il capitolo 1054 di ONE PIECE si dedica proprio per questo a tantissimi scenari. Oltre la copertina con Detective Conan, arriva una pagina con i nuovi quattro imperatori che ridono, ognuno a proprio modo. C'è Buggy con un sorriso ampissimo, c'è Shanks con un ghigno deciso, Barbanera con la sua classica risata piratesca e Rufy in Gear Fifth come l'abbiamo visto contro Kaido. Il protagonista però non si vede in questo capitolo, con l'inizio che è dedicato a uno scontro tra Ryokugyu e i Nove Foderi Rossi, intervenuti per evitare che l'ammiraglio interrompa la festa. Anche Yamato arriva a combattere, seguita poi da Momonosuke che sorprende tutti incaricandosi di tenere a bada l'ammiraglio.

Intanto nel resto del mondo le cose non vanno lisce: si parte dall'esterno di Wano, con i confini dell'isola che stanno ospitando la nave di Shanks. Il pirata inizia a ricordare il momento in cui ha ottenuto il Frutto Gom Gom e quello in cui sacrificò il proprio braccio per Rufy. Nonostante le esortazioni della ciurma, decide di non vedere Rufy e di partecipare alla caccia per il One Piece. Altrove, Akainu è a colloquio con Kizaru e Kurouma, capo della divisione investigativa della marina. Viene detto che Sabo ha assassinato Cobra e ormai è acclamato come un leader rivoluzionario, con una fama superiore a quella di Dragon. Mentre la principessa Bibi è scomparsa, forse legata agli eventi accaduti a Mary Geoise, Akainu conferma che darà fuoco a tutti i suoi nemici per tenere a bada quest'era all'orizzonte.