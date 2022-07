ONE PIECE 1054 spoiler e immagini: il riassunto completo di un capitolo scoppiettante

Tutti lo attendevano, anche Weekly Shonen Jump, e il momento sta per giungere. Su MangaPlus, ONE PIECE 1054 sarà disponibile da domenica 24 luglio 2022. Inutile dire però che l'attesa è talmente tanta che in rete si sono scatenati gli spoiler provider, che hanno divulgato leak su leak relativi al prossimo capitolo.

E ormai, dopo i giorni scorsi, è il momento di vedere gli spoiler completi di ONE PIECE 1054 con tanto di immagini. Si parte con una copertina dedicata alla collaborazione tra ONE PIECE e Detective Conan, poi si prosegue con una pagina a colori che mostra i quattro imperatori. Parte poi l'effettivo capitolo intitolato "L'imperatore delle fiamme", con uno scenario sulla Capitale dei Fiori. Kinemon e gli altri Foderi Rossi notano che qualcuno si sta avvicinando alla città, con Kinemon che dice che Rufy e i suoi amici non possono scoprire ciò che sta succedendo, così decidono di andare a occuparsi dell'intruso da soli.

Ryokugyu si avvicina e viene intercettato proprio dai samurai e Shinobu, così inizia a usare i suoi poteri, avvisandoli che loro non hanno diritti, non essendo affiliati al Governo Mondiale. Infila le mani nel terreno e inizia a far crescere tante piante, rivelando di avere il Mori Mori no Mi e di essere la natura in persona, specificando di essere un Logia. Ryokugyu continua a dire che per la stabilità ci vuole qualche essere inferiore discriminato, e nel mentre si trasforma in una sorta di grande albero, attaccando i Foderi Rossi con le radici, ma questi ultimi si difendono mentre l'ammiraglio continua a parlare, dicendo che catturerà Monkey D. Rufy al costo di uccidere migliaia di persone.

Appare Yamato che colpisce in testa Ryokugyu, atterrandolo e danneggiandolo. Yamato non tollera le parole dell'ammiraglio e ora che il paese è stato liberato da 20 anni di tirannia, non tollererà ulteriori intromissioni. Anche Momonosuke arriva sul campo di battaglia, in forma di drago, deciso a non tollerare questo intervento. Dopo un attacco fallito, Momonosuke morde Ryokugyu e tenta di portarlo lontano dalla capitale, ma l'ammiraglio lo avvolge con tanti rami. Yamato tenta di aiutare lo shogun, ma quest'ultimo rifiuta.

Nel mare di Wano, si vede la nave di Shanks. Parte della ciurma dice a Shanks che vuole vedere Rufy dato che è diventato un grande pirata. L'imperatore ripensa all'ultima volta in cui navigò nelle acque di Wano, quando si separò da Oden. Mentre la sua ciurma parla, Shanks osserva il poster di Rufy e parte un flashback con la nave del rosso che insegue la marina, una nave da guerra con la CP9. Un giovane Who's Who chiede ai pirati cosa vogliono, dicendo di trasportare soltanto un semplice Frutto del Diavolo, e si vede il momento in cui Shanks ha messo le mani sul Frutto Gom Gom. Ricorda poi il momento in cui ha sacrificato il suo braccio, e nel presente se lo stringe. Shanks però non ha intenzione di incontrare Rufy. Visto che Bartolomeo sta attaccando i suoi territori, sfruttando la bandiera di Rufy, Shanks decide di occuparsi prima di lui. Poi l'imperatore decide di unirsi alla lotta per il One Piece.

Nel quartier generale della marina, c'è un meeting segreto con Akainu che parla dei rivoluzionari insieme a Kizaru e a uno sconosciuto. Proprio quest'ultimo spiega la situazione, di come Sabo sia diventato un eroe per aver ucciso Cobra, l'ultimo sovrano dei 20 regni che fondò il Governo Mondiale 800 anni prima. Si vede poi la notizia sul giornale con l'assassinio di Re Cobra ad opera di Sabo. Spiega poi anche che, qualche ora prima dell'assassinio, è stato distrutto l'emblema dei draghi celesti, equivalente a una dichiarazione di guerra. Inoltre Bartholomew Kuma è stato liberato. Intanto la principessa Bibi è scomparsa.

In questo momento il marine viene presentato, è Kurouma (il cui vero nome è Tensei), capo della divisione investigativa della marina. Non si sa se la sparizione della principessa sia collegata all'incidente, ma intanto la nave di Alabasta è ancora ancorata all'isola rossa. Sabo ora viene ritenuto il responsabile di tutto, facendo partire una rivoluzione, con la popolarità che supera quella di Dragon. Akainu però promette che li distruggerà tutti. ONE PIECE 1054 si conclude con questa grande dichiarazione di guerra.