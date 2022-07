ONE PIECE 1054 spoiler, nuove informazioni: finalmente la verità su un personaggio

Quella che si è consumata tra giugno e luglio è stata una lunga attesa che gli appassionati non provavano da anni. Per la prima volta dopo un decennio, ONE PIECE è stato in pausa per più di due settimane consecutive, con ciò che ha portato la community a essere irrequieta. Mentre i Road to Laugh Tale lenivano l'attesa, si aspettava il capitolo.

E per il capitolo effettivo bisognerà attendere ancora un po', ma intanto la rete si sta riempiendo di spoiler di ONE PIECE 1054. Dopo le prime anticipazioni di ieri, ecco nuove informazioni confermate da alcuni leaker.

La pagina a colori d'apertura sarà dedicata ai quattro nuovi imperatori, quindi Shanks, Barbanera, Rufy e Buggy;

Ryokugyu è in possesso del Frutto del Diavolo Mori Mori no Mi (frutto foresta foresta), che è confermato essere un Logia;

Yamato colpisce Aramaki sulla testa;

Anche i foderi rossi partecipano alla battaglia contro Aramaki;

Shanks è arrivato a Wano , debutta con una frase: "è il tempo di andare verso il One Piece";

, debutta con una frase: "è il tempo di andare verso il One Piece"; Shanks vuole però prima occuparsi di Bartolomeo, mentre la ciurma vuole vedere Rufy;

La notizia sparsa per tutto il mondo è che Sabo ha ucciso Cobra ;

; Sabo e l'armata rivoluzionaria hanno salvato Kuma Bartholomew;

Sabo viene chiamato imperatore delle fiamme;

L'assassinio sembra essere stato creato ad hoc, con le accuse che sono state dirottate verso Sabo;

Appare un nuovo personaggio, Kurouma (cavallo nero), il cui vero nome è Tensei;

Questo personaggio è il capo dell'unità investigativa della marina e si occupa lui di tutto ciò che è successo al Reverie;

Sembra che Akainu stia parlando con suo figlio alla fine del capitolo.

Tante informazioni succose su ONE PIECE 1054 che sarà un capitolo certamente ricco di suspense e sorprese.