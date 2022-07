ONE PIECE 1054 spoiler: le prime informazioni per il grande ritorno

L'annuncio di inizio giugno è stato accolto in modo particolare dagli appassionati di ONE PIECE. Eiichiro Oda si è preso una lunga pausa per vari motivi, tra i quali prepararsi al meglio per la saga finale della sua creatura. Ora però quella pausa sta per finire, come confermano anche l'arrivo delle prime anticipazioni in rete.

Oltre al messaggio di Eiichiro Oda, sono arrivati primi spoiler di ONE PIECE 1054.

Il capitolo 1054 si intitola "L'imperatore delle fiamme", che è la traduzione del nome dell'attacco "Entei" di Ace;

Il titolo sembra essere relativo a Sabo;

ONE PIECE avrà copertina e pagine a colori d'apertura in questo numero;

Si viene a sapere della notizia della morte di un personaggio , questa informazione è strettamente collegata a Sabo;

L'ammiraglio Aramaki è un utilizzatore di un Frutto del Diavolo di tipo Logia;

Viene confermato anche che ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana. Quindi i giornali daranno ai protagonisti non soltanto le informazioni sulle taglie, ma anche dettagli su ciò che sta succedendo nel resto del mondo. Inoltre, lo scontro con l'ammiraglio Ryokugyu potrebbe essere alle porte, con i festeggiamenti che rischiano di essere rovinati. Gli spoiler sono stati confermati, non resta altro che attendere per altre informazioni.