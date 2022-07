ONE PIECE 1055 arriva su Manga Plus: la forza della nuova generazione

L’epica conclusione dell’arco narrativo di Wano, l’ascesa di due nuovi Imperatori dei mari, l’inizio di una fervente ribellione nel Nuovo Mondo, e dello shogunato di Kozuki Momonosuke sono stati il motore principali per l’avvio di una nuova era nel vasto universo di ONE PIECE, un’epoca che dona il titolo al capitolo 1055, ora su Manga Plus.

Delle pagine promozionali di ONE PIECE: RED ci introducono al capitolo “Nuova Era”, riportando poi i lettori a Wano, dove Momonosuke sta affrontando l’impressionante potenza dell’Ammiraglio Ryokugyu. Il nuovo shogun chiede a Yamato di non intervenire, per dimostrare una volta per tutte che gli abitanti di Wano sono in grado di difendere il loro territorio da soli, senza aiuti provenienti dall’esterno. Nel mentre, nei sotterranei del castello, in un passaggio nascosto sotto la stanza di Sukiyaki, il nonno di Momo sta scortando Nico Robin e Law il Road Poignee Griffe, posizionato sotto il livello del mare e all’altezza dell’antica Wano.

In base a quanto scritto sul monolite, è possibile ottenere Pluton, una delle tre Armi Ancestrali, ma per farlo è richiesta la rimozione delle mura che circondano la nazione. Aprire le porte di Wano significherebbe quindi non solo indebolire quella terra, ma anche liberare una delle armi più potenti del mondo.

Intanto lo scontro tra Momo e Ryokugyu prosegue, e si interrompe quando il drago riesce a travolgere l’immenso Ammiraglio, tramutatosi in un gigantesco albero, con un Boro Breath. Tornato nella sua forma normale, Ryokugyu decide di ritirarsi quando percepisce l’haki di Shanks, avvertito anche da Luffy che col suo solito sorriso conclude il capitolo.