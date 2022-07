ONE PIECE 1055 data di uscita e teorie: una guerra a campo aperto

La copertina con Rufy e Conan ha aperto al ritorno di ONE PIECE su Weekly Shonen Jump. È stata una lunga attesa quella che hanno dovuto sopportare i lettori, come non capitava dal 2012, ma alla fine si è conclusa con Eiichiro Oda che ha portato al suo pubblico un capitolo davvero denso di eventi importanti.

A Wano c'è una nuova crisi a causa dell'incursione dell'ammiraglio Ryokugyu, affrontato prima dai Foderi Rossi, poi da Yamato e infine da Momonosuke. L'isola dei samurai sembra quindi non trovare pace, ma è anche il resto del mondo a essere in subbuglio. L'armata rivoluzionaria è al centro di tante notizie importanti, con queste che ruotano in particolare intorno a Sabo e al suo assassinio ai danni di Nefertari Cobra, il padre di Vivi. Akainu al quartier generale della marina non sembra essersi arreso, insomma ONE PIECE 1054 è stato davvero denso, ma ora bisogna pensare già a ciò che succederà dopo.

Cosa accadrà in ONE PIECE 1055? Oda potrebbe aver già chiuso la parentesi sul mondo del suo manga, così da potersi dedicare di nuovo a ciò che sta accadendo su Wano. Ryokugyu è un avversario da tenere d'occhio e che non mollerà la presa tanto facilmente, specie se poi può contare sull'intervento delle navi da guerra della marina stazionate all'esterno dell'isola e soprattutto sulla CP0. Possibile che la sfida continui ancora per un po' prima che l'ammiraglio riesca a mettere alle strette i protagonisti, che stanno ancora facendo festa. Ma la nuova era del manga è alle porte.

ONE PIECE 1055 verrà pubblicato domenica 31 luglio 2022 su MangaPlus.