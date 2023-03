ONE PIECE 1055, Onigashima in fiamme: Sanji in fuga

Mentre i fan attendono con ansia il momento in cuii Luffy e Kaido risolveranno il loro scontro micidiale, l'anime di ONE PIECE si concentra sugli ultimi scontri ancora aperti. Onigashima prende fuoco a causa della vendetta dei Kurozumi, ma cosa sta accadendo a Gamba Nera Sanji?

Nell'episodio 1054 di ONE PIECE Killer è riuscito a sconfiggere Hawkins sfruttando un'arguzia. Kidd è ora libero dalla maledizione del Frutto Paglia Paglia è può finalmente dare il suo contributo nella battaglia che coinvolge Law e l'Imperatrice Big Mom.

La puntata 1055 di ONE PIECE cambia scenario e torna a rivolgere i riflettori su Sanji, preda degli attacchi di Queen. La Superstar dei Pirati delle Cento Bestie decapita Sanji, ma piuttosto che tagliare la sua testa è la lama stessa ad andare in frantumi. Sanji non ha utilizzato l'Haki e non ci sono più dubbi sul fatto che il suo corpo sia ormai mutato a causa delle innovazioni scientifiche e genetiche del Germa 66.

Sanji ha infine ottenuto il corpo perfetto che suo padre Vinsmoke Judge bramava, ma che lui ripugnava. Spaventato e convinto di perdere il suo cuore gentile, il cuoco dei Mugiwara batte in ritirata.

Su altri livelli del castello, Nico Robin viene avvicinata da due degli agenti del CP0 intenzionati a catturarla, mentre Nami e Usopp proseguono la loro fuga imbattendosi nella porzione inferiore di Kinemon. Mentre il samurai cerca di condurre il cecchino nel luogo in cui si trova il resto del suo corpo e una Kiku priva di sensi, Orochi riesce a mettersi con Kanjuro. Kinemon era convinto di aver ucciso il suo amico traditore, ma quella era solo l'ultima messa in scena del Clan Kurozumi. Con le abilità del suo frutto, Kanjuro evoca uno spettro che vaga per il castello dando fuoco alla struttura. Onigashima va a fuoco, ma in ONE PIECE 1056 Law e Kidd dovranno vedersela con Big Mom.