ONE PIECE 1055 spoiler completi: una sorpresa per tutti i fan

L'intervista tra Eiichiro Oda e Gosho Aoyama ha segnato il ritorno di ONE PIECE su Weekly Shonen Jump dopo un mese di pausa. Il capitolo 1054 ha riportato gli scontri a Wano, anche durante i festeggiamenti, ma sembra in corso comunque una serie di rivelazioni importanti che stanno prendendo sempre più corpo.

Gli spoiler di ONE PIECE 1055 completi con alcune immagini estratte dal capitolo fanno capire meglio cosa sta succedendo. Copertina e pagina a colori dedicate a ONE PIECE: RED, ma intanto la battaglia continua. Raizou usa una tecnica ninja che però non fa niente a Ryokugyu, che ci scherza su. Con i successivi attacchi, i rami e le radici catturano alcuni dei samurai.

Improvvisamente però si passa in una stanza segreta dove Sukiyaki ha portato Robin e Law. Qui c'è il Road Poneglyph, ma anche una strana luce. Quella luce proviene dall'esterno e si scopre che in realtà c'è una città sommersa al di fuori del castello, questo perché in origine Wano era molto più grande, ma le mura costruite per difendere Wano dall'esterno 800 anni prima hanno fatto poi riempire l'isola di acqua piovana, allagando parte del territorio interno e provocando le famose cascate esterne a Wano. In fondo alle scale, alle pendici del monte Fuji, c'è Pluton, ma Sukiyaki non ha mai visto l'arma ancestrale, che può essere scatenata soltanto abbattendo i confini di Wano.

Di nuovo all'esterno della capitale dei fiori, Ryokugyu ha catturato tutti tranne Momonosuke. Il drago si rifiuta di chiedere aiuto, dato che dovrà contare soltanto sulla forza dei cittadini di Wano per difendersi e riesce ad attaccare usando un Boro Breath che coglie di sorpresa l'ammiraglio. Ryokugyu però si rigenera da una pianta che cresce dietro di lui. Improvvisamente un fulmine nero di Haki si intravede dalla distanza.

Nei mari intorno Wano, c'è ancora la ciurma di Shanks. L'imperatore sta facendo strabordare il suo haki e minaccia di non interrompere la nascita di questa nuova era. Si intravedono alcuni flashback con Rufy da piccolo, Hiyori appena nata e anche una silhouette che ricorda quella di Uta. Ryokugyu ritorna nella sua forma normale e decide di andarsene. Rufy, Zoro e Sanji erano fuori città e sono contenti che l'ammiraglio se ne sia andato e che siano riusciti a farcela senza il loro aiuto. Mentre la nave di Shanks se ne va, a Rufy viene in mente il suo mentore.