ONE PIECE 1055: la stoffa del nuovo shogun di Wano

Lo scoppiettante inizio dell’arco narrativo finale di ONE PIECE ha mostrato alcune importanti rivelazioni riguardanti il passato di Wano Kuni, e la nazione è stata teatro di un altro, grande, combattimento narrato nel capitolo 1055, con protagonista il nuovo Shogun: Kozuki Momonosuke.

Mentre Nico Robin e Law giungono di fronte l’immenso Road Poignee Griffe tenuto nascosto da Sakakyuki, colui che ha preso le redini del paese ha raggiunto i Nove Foderi Rossi per reagire alla minaccia rappresentata dall’Ammiraglio Ryokugyu. Le sorprendenti capacità dimostrare dall’uomo della Marina hanno creato distruzione e subbuglio in tutta Wano, e non potendo permettere un tale oltraggio alla serenità, da poco ritrovata, della sua terra, Momo ha deciso di sfruttare al massimo le potenzialità della forma draconica.

Contrastare l’enorme forma arborea di Ryokugyu sembra un’impresa impossibile per il piccolo gruppo che sta affrontando l’Ammiraglio, e nonostante questo, Momonosuke decide di rifiutare l’ennesimo aiuto di Yamato: vuole dimostrare di essere in grado di difendere Wano con le sue forze. Per questo scaglia un raggio d’energia che travolge Ryokugyu, bruciando rami, foglie e qualsiasi cosa continui a generarsi dal corpo dell’avversario.

Un potente attacco, che unito all’haki di Shanks, avvertito dall’Ammiraglio, spinge quest’ultimo a ritirarsi da Wano e dalla ricerca di Monkey D. Luffy.