ONE PIECE 1055, trailer e uscita: la riscossa del Clan Kurozumi

Dopo una lunga pausa, questa settimana l'anime di ONE PIECE è finalmente tornato con la trasmissione di una nuova puntata. La battaglia infervora a Onigashima, con i Pirati della Peggior Generazione che sfidano l'egemonia degli Imperatori Kaido e Big Mom. Un'altra insidiosa minaccia tornerà a colpire.

La scommessa di Killer in ONE PIECE 1054 ha avuto esiti positivi. Grazie alla sua mossa avventata, dopo una lunga e complessa battaglia giocata in difesa, Killer è riuscito a liberare il suo capitano dai riti voodoo di Hawkins. Con ONE PIECE che è tornato dalla pausa e con il traditore che è finalmente stato sconfitto, Eustass Kidd può finalmente cominciare a fare sul serio nella battaglia che lo vede impegnato contro Big Mom.

Con Kidd che subiva le ripercussioni dei colpi di Hawkins, finora Law e il suo alleato hanno subito l'ira della Yonko. La situazione sta però per mutare ed evolversi verso una direzione inaspettata. Kidd e Law potranno finalmente attaccare Big Mom a piena potenza.

La preview di ONE PIECE episodio 1055 promette anche altri grandi battaglie. Comincerà infatti il teatrino del Clan Kurozumi. Nonostante la situazione difficile, il finto shogun Orochi proverà a passare all'attacco, facendo rinascere lo spirito da attore di Kanjuro il traditore. Tra fiamme e vendetta, il castello di Onigashima diventerà il palco del suo nuovo spettacolo. Nel mentre, X Drake e Sanji saranno impegnati nelle rispettive battaglie. ONE PIECE 1055 uscirà su Crunchyroll il 26 marzo 2023.