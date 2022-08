ONE PIECE 1056: si chiude un cerchio sull'isola di Wano

Con la fine della battaglia con Kaido, anche il finale di Wano ha iniziato ad avvicinarsi. La lunghissima saga di ONE PIECE è partita ormai diversi anni fa, nel lontano 2019, con tre atti attualmente ancora in corso ma che hanno poco altro da raccontare. La prossima isola dove andranno i Mugiwara si fa sempre più vicina.

Con ONE PIECE 1056 si mettono dei punti ad altre sotto trame che si erano generate sull'isola o che erano iniziate con questa lunga saga degli imperatori. In un colloquio, Kinemon si scusa per non esserci stato durante l'attacco dell'ammiraglio, ma era a visitare O-Tsuru, ancora viva nonostante una bruciatura sul viso. Carrot invece viene convocata da Nekomamushi e Inuarashi e viene eletta nuova reggente di Zou, dato che loro due resteranno a Wano. Shinobu invece è tornata più giovane e ha preso O-Tama come sua allieva. Invece Momonosuke, ormai nuovo shogun di Wano, osserva il progresso dell'isola e incontra suo nonno.

Qualche giorno dopo, Momonosuke e Kinemon non sono stati salutati da Rufy e compagni. Il protagonista di ONE PIECE è al porto con Kid e Law, parlando della rotta da seguire adesso e della situazione di Buggy, che ha fondato Cross Guild con Crocodile e Mihawk. Ma il finale svela un'altra sorpresa: Yamato è pronta a recarsi al porto per chiedere di diventare l'undicesima mugiwara e viaggiare così per il mondo.