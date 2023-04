ONE PIECE 1056: la controffensiva di Trafalgar Law e Capitano Kidd

Mentre Rufy continua il suo scontro con Kaido sulla cima della Cupola Teschio, nelle sezioni inferiori di Onigashima continua a a infervorare il caos. Sebbene la battaglia sia cominciata da diverso tempo, restano ancora alcuni, importanti scontri da risolvere in ONE PIECE. Uno di questi coinvolge Law e Kidd, che si oppongono a Big Mom.

La Saga di Wano raggiunge il climax nell'anime di ONE PIECE, ma prima che si decida il conflitto tra Luffy e Kaido, ci sono altre situazioni da risolvere. Mentre Sanji fugge via dalla battaglia in ONE PIECE 1055, nel più recente episodio della serie animata sono due delle Supernove a prendersi lo scettro.

Nell'episodio 1056 di ONE PIECE Trafalgar Law e Capitano Kidd si battono contro Big Mom. Nonostante Kidd sia ora libero dalla maledizione del Frutto Paglia Paglia grazie alla scommessa vincente di Killer in ONE PIECE 1054, nessuno dei due pirati della Peggior Generazione riesce ad attaccare seriamente la Yonko, che pare un mostro infermabile con al fianco i fidi Prometheus, Napoleon ed Hera.

A quel punto, Law e Kidd decidono di dare il tutto per tutto utilizzando un potere che ancora non riescono a controllare al 100%. La controffensiva di Law e Kidd comincia con il risveglio del Frutto, che permette prima al capitano dei pirati di Heart di trapassare Big Mom con la spada e farle subire un elettroshock, e poi al capitano dei pirati di Kidd di trasformarla in un magnete per farle precipitare addosso le fondamenta di Onigashima.

Tuttavia, nemmeno questo colpo straordinario riesce a fermare l'Imperatrice. Big Mom si rialza ancora più arrabbiata di prima e lancia la sua sfida, la vita in cambio di zuppa di fagioli rossi. Dopo aver assorbito numerose anime e aver fatto rinascere i suoi Homie, Big Mom sacrifica un anno di vita per diventare ancora più forte. Ormai stremati, Law e Kidd sono in pericolo.