ONE PIECE 1056 data di uscita e teorie: alla scoperta di un'arma ancestrale?

Il ritorno di ONE PIECE ha visto il proseguimento della storia da dove si era interrotta a giugno. Eiichiro Oda ha lasciato un messaggio dove avvisa tutti dell'inizio dell'ultima fase, con un arco narrativo che porterà Monkey D. Rufy a mettere piede su Laugh Tale e a trovare il misterioso tesoro lasciato lì da Gol D. Roger e da altri prima di lui.

Prima però bisogna chiudere il cerchio di Wano, che ha ancora diversi segreti da svelare. L'intromissione dell'ammiraglio Ryokugyu è stata certamente un problema, con i samurai che però sono riusciti a scacciarlo anche grazie all'aiuto dell'imperatore Shanks, nei pressi dell'isola. Non bisogna dimenticare però che in ONE PIECE 1055 è stato mostrato anche il Road Poneglyph, altro pezzo fondamentale per il viaggio dei protagonisti.

Sukiyaki sta svelando molti segreti, ne rivelerà altri in ONE PIECE 1056? Il prossimo capitolo del manga potrebbe tirare le somme su Wano, portando i protagonisti a conoscere le loro ultime taglie. C'è però ancora da sbrigare la questione Pluton, per capire se l'arma ancestrale verrà mostrata adesso oppure no. Considerate le parole di Momonosuke durante la guerra con Kaido, sembra che per ora non verrà mostrata, ma potrebbe esserci la possibilità di capire meglio di cosa si tratti nello specifico.

ONE PIECE 1056 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 7 agosto alle ore 17:00.