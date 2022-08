ONE PIECE 1056 è su MangaPlus: una partenza a lungo attesa

La guerra di Onigashima è ormai finita. L’alba di una nuova era sorge sulle coste di Wano e mentre lo Shogun Momonosuke dimostra di saper difendere il proprio paese, i mugiwara si preparano a ripartire verso la prossima destinazione. Prima di lasciarsi dietro quei confini però, ci sono alcune questioni da chiarire e sorprese inaspettate.

Il capitolo 1056 di ONE PIECE, dal titolo “Cross Guild“, e ora disponibile su MangaPlus, si apre con le accorate scuse di Kin’emon per non essere stato al fianco di Raizo e Shinobu durante l’attacco dell’Ammiraglio Ryokugyu. La scena si sposta poi all’apparizione di uno dei personaggi preferiti della community: Carrot. Dato che Nekomamushi e Inuarashi intendono restare a Wano per proteggere Momo, la ragazza viene eletta governante di Zou.

Una transazione ci riporta nella capitale dei fiori, dove Sukiyaki si rivela a Momonosuke. Il giovane shogun scoppia in lacrime, avendo riscoperto un suo parente e un importante alleato nella guida al paese. Intanto Nico Robin racconta ai compagni di Pluton e di quanto riportato sul Road Poignee Griffe visto nello scorso capitolo. Poco dopo arrivano Shinobu, incredibilmente ringiovanita, e la piccola Tama, ma nell’ombra, ad aver ascoltato le importanti informazioni dette dall’archeologa, c’è Caribou.

Qualche giorno dopo Momo si reca nelle stanze dei Mugiwara, solo per scoprire che sono in partenza. Intanto al porto di Udon Luffy, Kidd e Law discutono sulla direzione da prendere con le rispettive navi. In un gesto rabbioso Kidd mostra ai suoi rivali un poster che ritrae Buggy, Mihawk e Crocodile. L’imprevedibile trio avrebbe fondato la società Cross Guild, che da titolo al capitolo, ponendo delle taglie sulle teste dei membri della Marina.

Mentre i tre capitani continuano a discutere, e salta fuori un riferimento ad un certo uomo dallo sfregio di fuoco, Yamato, sulla cima della Capitale dei Fiori decide di partire con Luffy e di vivere come Kozuki Oden.