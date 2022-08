ONE PIECE 1056 spoiler completi e immagini: un nuovo gruppo sbarca nei mari

L'isola di Wano è ricca di segreti, ma ormai è quasi tempo di salutarla. Rufy e gli altri protagonisti di ONE PIECE erano giunti qui per abbattere Kaido e liberare la popolazione dalle grinfie della povertà e della miseria, obiettivo raggiunto non senza difficoltà. Ora si apre un nuovo scenario nei mari.

Gli spoiler di ONE PIECE 1056 rivelano tanti dettagli sul prossimo capitolo. Questo si intitola "Cross Guild" e vede Katakuri e Oven combattere contro il Germa 66 che sta scappando da Whole Cake Island. Dopo la battaglia, Shinobu e Raizou sono a letto rinsecchiti per l'attacco di Ryokugyu, e di loro si stanno prendendo cura i vari medici come Chopper e Wanda.

Kinemon si scusa con gli altri per la sua assenza, dato che era a Kuri con Tsuru, che è ancora viva nonostante un'ustione sul viso, nonostante ciò per Kinemon rimane bella come prima. Nekomamushi e Inuarashi intanto chiamano Carrot in disparte e la avvisano che loro resteranno a Wano, mentre sarà lei a guidare i mink. Ovviamente la coniglietta pensa di non essere in grado, ma Shishilian e Wanda rifiutano la posizione, e lei è una delle poche ad aver fatto esperienza oltremare e ad avere la forza per farlo.

Si reincontrano Sukiyaki, Momonosuke e Hiyori. Il primo dice loro di essere il loro nonno, scatenando la gioia del gruppetto. I nove foderi rossi rimangono sbigottiti dell'annuncio, ma Sukiyaki annuncia che continuerà a rimanere in disparte dato che i cittadini non sanno nulla di lui. La ciurma intanto parla di Pluton e della sua presenza a Wano, quando arriva Shinobu ritornata giovane e al suo fianco Tama, che si allenerà con lei nei ninjutsu. Caribou osserva la scena di nascosto e pensa che dovrà avvisare una persona.

Passano alcuni giorni e Momonosuke e Kinemon scoprono che i mugiwara se ne stanno andando, salutando tutti ma non loro due. Rufy, Kidd e Law sono al porto Tokage e si stanno preparando per il viaggio, decidendo per le varie rotte. Rufy e Kidd litigano quando si vede un annuncio sul giornale con la costituzione della Cross Guild, un'organizzazione che mette insieme il quarto imperatore Buggy, Crocodile e Mihawk. Quest'organizzazione ha messo delle taglie sui marine.

Intanto, nel finale, mentre i mugiwara stanno partendo, mostra Yamato in procinto di chiedere alla ciurma di potersi unire a loro, concludendo ONE PIECE 1056.