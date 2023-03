ONE PIECE 1056, trailer e uscita: Law e Kidd passano al contrattacco

A Onigashima è in corso una crisi senza fine. Attraverso i poteri di Kaido, il castello è in volo per fare tappa sul Paese dei Fiori, che diventerà il nuovo dominio dei Pirati delle Cento Bestie. Luffy, Law, Kidd e i samurai di Wano stanno cercando in tutti i modi di evitare il disastro. ONE PIECE 1056 promette una grande battaglia.

Mentre Rufy e Kaido continuano a scontrarsi sulla Cupola Teschio, su tutti i piani inferiori del castello continuano a infervorare diversi scontri. È compito delle due Ali del Re Zoro e Sanji affrontare le due Superstar King e Queen, mentre a Kidd e Law è stato riservato lo scontro con l'altro Imperatore presente a Onigashima, Big Mom.

Se ONE PIECE 1055 mostra il terrore di Sanji, ormai certo di essersi trasformato in uno dei soldati terribili del Germa 66 tanto desiderati da suo padre Vinsmoke Judge, la prossima puntata della serie animata cambierà pagina per concludere una delle battaglie citate.

Dopo che Killer ha liberato Kidd dalla maledizione di Hawkins in ONE PIECE 1054, il pirata della Peggior Generazione può finalmente cominciare a combattere sul serio. Nel corso dell'episodio 1056 di ONE PIECE Law e Kidd passeranno al contrattacco con una inaspettata e letale combinazione dei loro poteri. Risulterà sufficiente per fermare Big Mom? ONE PIECE 1056 debutterà il 2 aprile in simulcast streaming su Crunchyroll.