ONE PIECE 1057: si chiude un arco lunghissimo, Wano è finito

La comparsa di Shanks all'inizio di ONE PIECE consentì al protagonista Monkey D. Rufy di mangiare il suo Frutto del Diavolo e di essere salvato proprio dal futuro imperatore dei mari. Grazie all'ispirazione di questo pirata, il protagonista ha deciso di partire per un viaggio per diventare il Re dei Pirati, e ora il suo obiettivo è vicinissimo.

Archiviata la sfida con Kaido, Rufy e la sua ciurma devono trovare l'ultimo Poneglyph, ma prima devono salpare da Wano. ONE PIECE 1057 si concentra proprio su questo evento, ma inizialmente col punto di vista di Yamato, Kinemon e Momonosuke. La prima vuole salutare Rufy, mentre gli ultimi due vogliono capire perché sono stati ignorati.

Al porto Tokage, Rufy e la sua ciurma si stanno preparando al viaggio, quando il terzetto arriva. Momonosuke, inizialmente arrabbiato, si scioglie in lacrime quando vede il pirata pronto per la partenza, ma quest'ultimo gli dona una bandiera dei mugiwara. Loro sono stati dei preziosi compagni e quindi, se volessero diventare pirati, lui sarà pronto a tornare e ad accoglierli in ciurma.

Così le tre navi si preparano alla partenza e tutti scelgono la via più pericolosa per andarsene via da Wano a causa di una sfida. Mentre i tre capitani urlano, si chiude il terzo atto e la saga di Wano, con ONE PIECE che ora aprirà una nuova fase.