ONE PIECE 1057: la decisione di Sanji e la promessa con Zoro

L'anime di ONE PIECE si è ormai addentrato nelle fasi conclusive della Saga di Wano. Mentre il Castello di Onigashima va a fuoco a causa dell'ultimo spettacolo del Clan Kurozumi, le ultime battaglie tra Mugiwara e Pirati delle Cento Bestie sono ancora in pieno svolgimento.

Se in ONE PIECE 1056 Law e Kidd hanno lanciato una controffensiva nei confronti di Big Mom, il più recente episodio della serie di TOEI Animation cambia completamente scenario lasciando in sospeso la questione con l'Imperatrice.

L'episodio 1057 di ONE PIECE comincia con Apoo che propone un'alleanza a Drake. Appena Rufy sconfiggerà Kaido, loro due lo prenderanno di mira per sconfiggerlo e vincere lo scontro di Wano. Drake, tuttavia, rifiuta e attacca colui che tradì Kidd. Proprio mentre il confronto tra i due si intensifica, appare Yamato, che sta cercando di raggiungere gli esplosivi nascosti nei piani inferiori. Con Yamato in fuga, Apoo si mette al suo inseguimento. Nello stesso momento, Brook e Robin scappano dagli agenti del CP0.

Fulcro centrale dell'episodio è la questione morale che affligge Sanji. Gambanera è perso nei suoi pensieri, tanto da scappare dallo scontro con Queen. Il risveglio dei suoi geni, lo porta tuttavia a ferire una geisha innocente. Ciò, lo porta a confrontarsi con sé stesso. Rufy lo preferirebbe come un umano impotente, oppure come un soldato spietato e implacabile? In tutta risposta, Sanji distrugge la Raid Suit del Germa 66 e chiamando Zoro gli fa promettere di ucciderlo nel caso in cui perde definitivamente la ragione. Se ciò avverrà realmente lo scopriremo solamente all'uscita di ONE PIECE 1058.