ONE PIECE 1057: quando esce e cosa accadrà, i Mugiwara si allargano?

Inizio 2019, i Mugiwara finalmente sbarcavano a Wano, l'isola dei samurai che ricorda il Giappone del nostro mondo e che da tempo era un obiettivo della ciurma. La saga si è evoluta, portando a una grande guerra che ha sconvolto completamente gli equilibri di ONE PIECE, abbattendo i personaggi che governavano i mari negli ultimi decenni.

Ora ci sono quattro Yonko diversi da prima: con la caduta di Kaido e Big Mom, i loro posti sono stati presi da Rufy e sorprendentemente da Buggy il Clown. È giunto però il momento per la ciurma di protagonisti di ONE PIECE di lasciare l'isola, dopo queste settimane di allenamenti, crisi e battaglie, e anche un po' di pace e tranquillità. Però bisogna prima risolvere il nodo relativo all'undicesimo Mugiwara che, a quanto pare, non sarà Carrot.

ONE PIECE 1057 porterà Yamato in ciurma. La figlia di Kaido ha stretto una buona amicizia con i Mugiwara ed è decisa a esplorare il mondo, ed è stata proprio lei a concludere il capitolo precedente. Ora vuole andare a chiedere a Rufy di entrare nel gruppo di protagonisti, così da accompagnarli nel loro ultimo viaggio, destinazione Laugh Tale. Inevitabilmente quindi la prossima storia sarà incentrata su di lei e forse sui saluti di Momonosuke e Kinemon, gli unici bistrattati dalla ciurma per qualche motivo.

ONE PIECE 1057 arriverà su MangaPlus domenica 21 agosto a causa della pausa di Weekly Shonen Jump.