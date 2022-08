ONE PIECE 1057, spoiler anticipati: un enorme cambio di programma

La saga di Wano sta volgendo al termine. È stata una lunga lotta quella dei pirati di cappello di paglia con i pirati di Kaido e i loro alleati, durata per oltre cento capitoli. Una saga quindi lunghissima, la più lunga finora di ONE PIECE. Adesso però siamo quasi agli addii, anche se ci possono essere ancora alcune sorprese come quella di Yamato.

Diventerà davvero l'undicesima mugiwara o si concluderà in un nulla di fatto? Lo scopriamo negli spoiler di ONE PIECE 1057.

Il capitolo 1057 si intitola "Conclusione";

Momonosuke e Kinemon, insieme a Yamato, salutano Rufy e tutta la sua ciurma;

Yamato non si unirà a Rufy e gli altri , ha deciso prima di viaggiare per l'isola di Wano, come fece Oden Kozuki un tempo, e soltanto poi andrà in mare;

Rufy dice a Momonosuke, Kinemon e Yamato che verrà a cercarli nel momento in cui decideranno di intraprendere la via del mare;

Rufy, Law e Kid e le loro ciurme salpano e lasciano Wano ;

Alla fine del capitolo, Momonosuke si chiede dove dovrebbero piazzare la bandiera;

Finisce l'atto 3 e l'arco di Wano.

Quindi Yamato non diventa un membro della ciurma di Rufy, almeno per il momento. Vi aspettavate un risvolto del genere nel finale di questa lunga saga di ONE PIECE?