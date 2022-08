ONE PIECE 1057 spoiler completi: un arrivederci molto importante

Si è discusso per oltre un anno del destino dei Mugiwara. La ciurma si sarebbe allargata o no? C'erano diversi personaggi papabili, e in questo periodo ONE PIECE sta sciogliendo gli ultimi nodi dato il finale di Wano in vista. L'undicesimo Mugiwara potrebbe essere deciso negli spoiler di ONE PIECE 1057.

Il capitolo si intitola "Finale" e in copertina ha la miniavventura del Germa 66, con Caesar Clown che interviene in aiuto della famiglia di Sanji con un attacco di gas velenoso. Si passa poi a Wano, con l'insegnante che inizia a narrare ciò che è successo in versi, accompagnato dal suono dello shamisen di una geisha.

Altrove, Momonosuke è in forma drago e si sta dirigendo verso il porto Tokage con Yamato e Kinemon in groppa. Yamato sorprende gli altri due con le sue parole, confermando che non andrà in mare per seguire il viaggio di Oden, che innanzitutto ha girato per tutta Wano, e soltanto un giorno salperà come fece lui. Momonosuke intanto è arrabbiato con Rufy per non aver parlato con lui. Kinemon anche è arrabbiato per il modo in cui si è comportato il protagonista di ONE PIECE e vuole delle spiegazioni.

Al porto, Law dice che la prossima volta che si incontreranno, lui, Rufy e Kid saranno nemici. Proprio in quel momento Momonosuke arriva al porto e ritorna umano, per andare contro il pirata col cappello di paglia. Mentre Kinemon è iracondo ed estrae anche la spada, lo shogun in realtà si mette a piangere e chiede al pirata di non andarsene. La ciurma sorride e Rufy gli fa in dono la sua bandiera, chiamandolo anche fratello. Inoltre lo avvisa di far sventolare la bandiera dei mugiwara a Wano, perché loro difenderanno l'isola.

Rufy è pronto ad accogliere in ciurma in ogni momento Momonosuke, Kinemon e Yamato, lasciando tutto nelle loro mani. Le tre ciurme salpano e arrivano ai confini dell'isola e, per una sfida, prendono tutte e tre il percorso più pericoloso. Mentre le facce di tutti sono prese dalla sfida, Momonosuke, Yamato e Kinemon tornano al castello, pensando a dove mettere la bandiera. Il narratore chiude il sipario sull'atto tre di Wano e sulla saga dell'isola di ONE PIECE.