ONE PIECE 1057, trailer e uscita: la promessa di Zoro e Sanji

L'anime di ONE PIECE proseguirà con un'alternanza di scenari che danno modo agli spettatori di seguire tutte le fasi salienti della grande battaglia che infervora a Onigashima. Mentre il castello prende fuoco a causa del Suicidio dei Kurozumi, Sanji dovrà combattere contro sé stesso.

Proseguendo quanto accaduto in ONE PIECE 1055, il prossimo episodio dell'anime prodotto da TOEI Animation punterà i riflettori nuovamente su Gamba Nera Sanji, il cui corpo sta subendo delle modifiche a causa dei geni ereditati dagli esperimenti del Germa 66 di suo padre Vinsmoke Judge. A proposito, ecco la storia del Germa 66 dopo Whole Cake Island di ONE PIECE.

Sebbene la potenza e la resistenza di Sanji siano aumentate a dismisura, con addirittura i colpi di Queen che risultano inefficaci talmente il suo corpo è divenuto robusto, per il cuoco dei Mugiwara questa non è una bella notizia. Il donnaiolo è infatti conscio del fatto che presto perderà le sue emozioni e che da un momento all'altro diventerà insensibile proprio come i suoi altri familiari.

In ONE PIECE episodio 1057 Sanji continuerà a tormentarsi per il suo conflitto interiore e rischierà di perdere sé stesso. In bilico tra forza o cuore, sarà il giuramento con Zoro a far rinsavire Sanji. Nel mentre, lo spadaccino proseguirà la sua battaglia mortale con King. La prossima puntata della serie animata debutterà il 9 aprile 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.