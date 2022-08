ONE PIECE 1058: caos nel Nuovo Mondo, le prime mosse dei nuovi Imperatori

La chiusura del sipario sull’immenso arco narrativo ambientato nel paese di Wa ha finalmente lasciato spazio ad una nuova avventura per i Mugiwara. Col capitolo 1058 di ONE PIECE viene inaugurata la saga finale, e Oda riporta i lettori a fare i conti con tutto ciò che sta succedendo nel Nuovo Mondo, in particolare ad uno degli Imperatori.

Intitolato proprio “Nuovi Imperatori” il nuovo appuntamento col manga, ora disponibile su MangaPlus, si apre con Luffy e la sua ciurma in mare aperto, dove Nami scatena la sua furia per il rischio corso uscendo da Wano, precipitando per centinaia di metri con la Thousand Sunny. In una rapida sequenza Oda informa i lettori delle nuove taglie di tutti i membri della ciurma, che ora conta ben quattro membri con più di 1 milione di berry sulla testa.

Intanto sull’isola Fanfaron, dove ha sede l’organizzazione Bagy’s Delivery, Crocodile e Mihawk stanno minacciando proprio il nuovo Imperatore per aver fatto credere a tutti di essere a capo della Cross Guild. Tramite un flashback viene invece spiegato che l’organizzazione è stata fondata da Crocodile, deciso ad affiancare il proprio nome a Mihawk per ottenere più seguito. Tuttavia, per dare vita al progetto i due avevano bisogno di fondi, e Bagy doveva molti soldi a Crocodile.

Questo accordo ha segnato l’ingresso dell’Imperatore nell’organizzazione. I volantini realizzati e diffusi da uno dei suoi uomini lo hanno posto al centro, come se fosse lui a capo dell’organizzazione, una svolta negli eventi che Crocodile non ha molto apprezzato, ma che Mihawk ha visto a loro favore. Dopotutto un Imperatore a capo di un’organizzazione contro la Marina potrebbe far ottenere loro un esercito di alleati in poco tempo.

Intanto sull’isola di Momoiro, i membri dell’Armata Rivoluzionaria festeggiano per le gesta di Sabo. Mentre Dragon promette di discutere con Sabo per quanto accaduto a Nefertari Cobra, la Marina intercetta una chiamata diretta a Momoiro: è proprio l’Imperatore delle Fiamme.