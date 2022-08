ONE PIECE 1058, data di uscita e previsioni: inizia una nuova saga

Il mondo è stato completamente scosso dopo la guerra di Onigashima. Il protagonista di ONE PIECE è diventato uno dei quattro imperatori, affiancato da Buggy che ha creato l'organizzazione Cross Guild, ottenendo alleati ancora più influenti e ulteriore popolarità nel mondo. Marina e governo sono preoccupati per la piega che hanno preso gli eventi.

Tutte queste rivelazioni non sono state accompagnate dall'ingresso in ciurma di altri personaggi: Yamato infatti è rimasta nella sua terra natia insieme a Momonosuke e Kinemon, così da poterla esplorare prima di prendere il mare. E così, la saga di Wano è finita. ONE PIECE ha tenuto i lettori incollati alle pagine con quest'isola di sfondo per gli ultimi anni, ma ora che la guerra con Kaido e Big Mom è finita è tempo per Rufy di continuare il suo viaggio nel Nuovo Mondo.

In ONE PIECE 1058 si aprirà quindi una nuova saga, che sarà la prima dell'arco narrativo finale del manga. Ciò che succederà sarà completamente imprevedibile, dato che non si sa qual è l'isola che Rufy ha scelto nel sorteggio perdente con Kid e Law. Sicuramente però la ciurma dovrà cercare di capire dove si trova il quarto e ultimo Poneglyph, unico pezzo mancante per risolvere il puzzle di Laugh Tale. Sarà probabilmente un capitolo molto tranquillo, dove potrebbero essere svelate anche le attese taglie del resto della ciurma di Rufy.

ONE PIECE 1058 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 28 agosto alle 17:00.