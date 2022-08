ONE PIECE 1058: l'organizzazione capace di spaventare i marine

Ormai il mondo è entrato in una nuova era. Eiichiro Oda ha chiuso la saga di Wano, cosa che ha permesso a Rufy e compagni di archiviare definitivamente la guerra contro gli imperatori Big Mom e Kaido in un solo colpo. La vittoria è stata sensazionale e ha scosso tutti, e ciò ha obbligato tanti aggiornamenti per la ciurma e non solo.

ONE PIECE 1058 parte con la richiesta di Caesar Clown di unirsi ai Germa 66, cosa che potrebbe portare alla nascita di un super gruppo scientifico. Ma la storia effettiva di Rufy e compagni parte da pagina 2, con la ciurma che si è ormai allontanata da Wano. Arrivano i nuovi poster di taglia, con Zoro, Jinbe e Sanji che superano il miliardo di berry.

Si passa poi a sorpresa a Cross Guild, per il momento situata sull'isola di Buggy. Il clown è tenuto in ostaggio da Crocodile e Mihawk, che non hanno preso bene la situazione, dato che ora i marine pensano sia lui il capo. Alcuni flashback spiegano com'è nata la situazione, con Mihawk contattato da Crocodile e quest'ultimo che ha attaccato le navi della marina che assediavano l'isola di Buggy.

In questo modo, la marina ha pensato che Buggy fosse il capo, quando invece il pirata doveva dei soldi a Crocodile. Per il momento, la situazione si assesta e Buggy si salva, seppur si trovi in un momento delicato. ONE PIECE 1058 si conclude con due pagine dedicate all'armata rivoluzionaria, rifugiatasi sull'isola di Kamabakka di Ivankov. Mentre si domandano cosa sia successo, Sabo li chiama, ma è intercettato dalla marina.