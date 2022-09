ONE PIECE 1058: il grande ritorno dell'Imperatore delle Fiamme

Lontani dalle coste del Paese di Wa, i Mugiwara sono ormai proiettati verso Laugh Tale e lo ONE PIECE, ma i trambusti che stanno stravolgendo il Nuovo Mondo potrebbero diventare grandi ostacoli per la loro traversata. Tra la Cross Guild, e le reazioni della Marina, sembra esserci un nuovo problema in arrivo grazie all'Imperatore delle Fiamme.

Sabo, amico fraterno di Luffy, è uno dei più grandi esponenti dell’Armata Rivoluzionaria, e si è macchiato di un crimine che ha colpito persino Monkey D. Dragon, leader del gruppo di ribelli. La notizia della morte di Nefertari Cobra, sovrano del regno di Alabasta, durante il quarto giorno del Reverie, suscita preoccupazione per i nobili e per il Governo Mondiale, e finisce per alimentare rivolte in otto nazioni, dove i ribelli sostengono a gran voce le gesta dell’Imperatore delle Fiamme.

Nelle tavole conclusive del capitolo 1058, poco dopo che Dragon promette di scontrarsi con Sabo per l’assassinio di Re Cobra, Koala, ufficiale dell’Armata Rivoluzionaria riceve una misteriosa chiamata sul lumacofono. Si tratta dell’Imperatore delle Fiamme, e sembra che qualunque cosa abbia da dire alla sua alleata, sarà ascoltata dalla Marina. Probabilmente è l’inizio di un pesante attacco da parte del gruppo di rivoluzionari, in cui Sabo giocherà un ruolo centrale.