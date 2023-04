ONE PIECE 1058: la sconfitta di Zoro? Kazenbo infiamma Onigashima

La Saga di Wano entra nel suo vivo nell'anime di ONE PIECE. In attesa di quella tanto attesa trasformazione che deciderà lo scontro tra Luffy e Kaido, l'adattamento di TOEI Animation si focalizza sugli ultimi combattimenti ancora aperti.

I Mugiwara appaiono in difficoltà, con Sanji che sta affrontando i suoi demoni interiori nel bel mezzo dello scontro con Queen. Distrutta la Raid Suit del Germa 66, il cuoco dei Mugiwara decide di combattere con tutte le sue forze per rendere grande il suo capitano. Tuttavia, in ONE PIECE 1057 Sanji fa promettere a Zoro di ucciderlo nel caso in cui alla fine della battaglia perda completamente la ragione a causa dei geni modificati dei Vinsmoke.

In ONE PIECE 1058 è invece Zoro a incappare in un ostacolo all'apparenza insormontabile. Nonostante stia ricorrendo alle sue tecniche più micidiali, nessuno dei suoi colpi è in grado di ferire la Superstar dei Pirati delle Cento Bestie King.

Man mano che la battaglia avanza, Zoro è sempre più stanco. D'altra parte, King continua ad attaccare fin quando non decide di regalare allo spadaccino un combattimento all'arma bianca. Zoro, infine, viene scaraventato via e messo al tappeto. A quel punto, però, una musica proveniente da uno shamisen accende la furia di Enma. La spada un tempo appartenuta a Oden comincia a sottrarre Haki a Zoro. A suonare quella melodia è Hiyori, che nei panni di Komurasaki sta cercando di vendicarsi del falso Shogun Orochi.

Nel mentre, Kazenbo, il demone risvegliato dall'ultimo spettacolo di Kanjuro, mette a fuoco e fiamme i vari livelli di Onigashima. Mentre Yamato cerca di raggiungere il livello più inferiore per cercare di disfarsi degli esplosivi che potrebbero annientare la Capitale dei Fiori, il mostro infernale quasi raggiunge il figlio di Kaido. Nello stesso momento, Momonosuke cerca di impedire che il castello si schianti al suolo sostenere il volo della struttura con le nuvole da lui create. Scopriremo come proseguirà la storia con l'uscita di ONE PIECE 1059.