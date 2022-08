ONE PIECE 1058 spoiler completi e immagini: un'organizzazione atipica

La chiusura di Wano segna l'inizio di una nuova era per ONE PIECE, l'ultima del manga. Con la sconfitta di Kaido e Big Mom, il mondo ha decretato l'arrivo di due nuovi imperatori. Ed è proprio su di loro che si concentrano gli spoiler di ONE PIECE 1058.

Dopo le prime taglie dei mugiwara rivelate con le anticipazioni di qualche giorno fa, arriva il capitolo completo. ONE PIECE 1058 si intitola "Nuovo imperatore" e vede Caesar Clown in copertina con il Germa 66, con lo scienziato che chiede ai fratelli di Sanji di poter andar via con loro. Nel capitolo, Rufy è stato messo in gabbia da Nami che è infuriata per il percorso scelto dal capitano per andarsene da Wano. Mentre la ciurma continua a parlare, arrivano i nuovi manifesti di taglia:

La grande flotta di cappello di paglia consiste in 5600 membri e 9 grandi comandanti;

Chopper ha una taglia di 1000 berry;

Nami ha una taglia di 366 milioni di berry;

Brook ha una taglia di 383 milioni di berry;

Franky ha una taglia di 394 milioni di berry;

Usopp ha una taglia di 500 milioni di berry;

Nico Robin ha una taglia di 930 milioni di berry;

Sanji ha una taglia di 1032 milioni di berry;

Jinbe ha una taglia di 1100 milioni di berry;

Zoro ha una taglia di 1101 milioni di berry;

Nel nuovo mondo, sull'isola di Buggy, Emptee Bluffs, c'è una riunione tra il clown e i suoi due nuovi colleghi. Crocodile e Mihawk hanno picchiato Buggy, che si sta scusando per essere stato eletto capo di questo gruppo, quando in origine l'organizzazione era stata creata dai primi due. Si parte poi con un flashback che spiega l'inizio dei contatti tra Mihawk e Crocodile, ma anche il salvataggio di Crocodile a vantaggio di Buggy, che ha dato adito al fraintendimento della marina.

E proprio per questo fraintendimento, Buggy è stato eletto imperatore. Il clown ripagherà anche i soldi di Crocodile, chiedendo di risparmiarlo. Crocodile ora ha una taglia di 1,956 miliardi di berry, mentre Mihawk "il cacciatore di marine" ha una taglia di 3,590 miliardi di berry, infine Buggy ha una taglia di 3,189 miliardi di berry.

Altrove, nel regno di Kamabakka, si è rifugiata l'armata rivoluzionaria con i suoi alti ufficiali. Mentre dei marine intercettano una chiamata, al Den Den Mushi risponde Sabo. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.