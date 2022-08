ONE PIECE 1058: svelate le nuove taglie di Crocodile e Drakul Mihawk

Il capitolo 1058 di ONE PIECE ha decretato l’inizio della saga finale , dopo il vastissimo arco narrativo di Wano. I Mugiwara, così come anche le ciurme di Kidd e Law, hanno intrapreso il viaggio verso l’isola di Laugh Tale, e mentre il mondo è in subbuglio, Oda sensei non tarda ad aggiornare i lettori con le taglie di due importanti personaggi.

La nascita dell’organizzazione Cross Guild, fondata da Crocodile, alleatosi successivamente con Drakul Mihawk e Bagy rappresenta sicuramente un’immensa minaccia per l’istituzione della Marina, che ha immediatamente reagito alzando le taglie dei tre leader. La taglia di Bagy, che ammonta a 3,18 miliardi di berry, considerando anche il suo recente titolo di Imperatore, mentre il più grande spadaccino del mondo, Mihawk, ha ora sulla sua testa una taglia di ben 3.59 miliardi di berry, paragonabile a quella di un Imperatore.

Passando poi al fondatore della Cross Guild, e come i precedenti, ex membro della potente Flotta dei Sette, si ha una taglia di 1.96 miliardi di berry. Si tratta di una cifra complessiva dal valore impressionante: 8.73 miliardi di berry per solo tre pirati, senza considerare poi tutti gli alleati e i sottoposti che decideranno di entrare a far parte dell’organizzazione, e dare quindi caccia ai Marine. Diteci cosa ne pensate della nascita della pericolosa Cross Guild nei commenti.