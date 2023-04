ONE PIECE 1058, trailer e uscita: una terribile battaglia su più fronti

Mentre la serializzazione del manga di ONE PIECE sta per andare incontro a tre pause inaspettate, l'anime prodotto da TOEI Animation prosegue l'adattamento dell'arco di Wano Kuni. Infervora la battaglia a Onigashima e mentre il castello arde in fiamme, nessuna delle due fazioni riesce a trovare la vittoria.

In ONE PIECE episodio 1057 gli spettatori hanno avuto modo di vedere alcuni dei combattimenti che stanno caratterizzando questa fase della saga. Mentre Apoo sfida Drake, al quale aveva proposto un'alleanza improvvisata, Yamato continua la sua corsa in direzione degli esplosivi nascosti nei sotterranei del castello.

Altrove, Brook e Nico Robin fuggono dagli agenti del CP0, mentre Sanji affronta la realtà dei fatti. A causa della tuta del Germa 66, in lui si sono risvegliati i geni modificati della famiglia Vinsmoke. Sebbene sia terrorizzato da ciò, convinto di aver ormai perso la sua umanità, il cuoco dei Mugiwara decide di affrontare Queen. Prima, però, fa promettere a Zoro, impegnato con King, di ucciderlo nel caso in cui perda la ragione.

ONE PIECE episodio 1058 uscirà il 16 aprile in simulcast streaming su Crunchyroll ed esplorerà questi e altri campi di battaglia. Non solo Zoro contro King, ma nel corso della puntata andrà avanti lo scontro che vede Law e Kidd allearsi per affrontare l'Imperatrice Big Mom.