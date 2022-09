ONE PIECE 1059: il clamoroso incidente di Amazon Lily

Mentre nelle avventure di copertina continua la saga di Whole Cake Island con il Germa 66 in primo piano, nella storia principale di ONE PIECE le cose stanno prendendo delle pieghe molto particolari. È stata infatti archiviata la saga di Wano e per questo Eiichiro Oda ha deciso di concentrarsi sugli sconvolgimenti nel mondo piratesco.

Se nello scorso numero c'è stato il ritorno di Crocodile e Mihawk, in questo non ci sono stati i segreti del Reverie. In ONE PIECE 1059 si parte con Katakuri e Oven che si scontrano a causa del gas allucinogeno di Caesar Clown, per poi passare a un Marco che ha ottenuto un passaggio per Sphinx Island - patria di Barbabianca - da Shanks. La fenice se ne va dopo aver rifiutato l'ingresso in ciurma e ripensa agli ultimi attimi a Wano, dove Yamato rivela che vuole rimanere a proteggere l'isola ma che non lo dirà ufficialmente a Momonosuke.

Il resto del capitolo passa invece ad Amazon Lily, con un flashback sulla guerra tra piratesse Kuja e la marina. Emergono i nuovi Pacifista, bambini simili a lunariani che ricordano anche personaggi già conosciuti come Boa Hancock. La guerra prende una piega inaspettata quando Barbanera arriva in zona con Devon e Vasco Shot. La principessa serpente entra in battaglia e pietrifica molti marine e pirati nemici, ma Barbanera poi la blocca con il Dark Dark. C'è anche Koby lì, e questo stallo a tre viene interrotto da Rayleigh che obbliga al ritiro le due fazioni invasori.

Nel finale, Rayleigh e Shakuyaku sono ad Amazon Lily mentre viene rivelato che Koby è stato rapito dalla ciurma di Barbanera. Cosa comporterà questo per il mondo di ONE PIECE?