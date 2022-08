ONE PIECE 1059 data di uscita e teorie: la verità sul Reverie?

Per la prima volta dopo tanto tempo, lo scenario degli eventi si è spostato dall'isola dei samurai ad altri luoghi. Infatti ONE PIECE ha archiviato la saga di Wano dopo tanti anni di pubblicazione; la saga più lunga ora lascia spazio all'arco narrativo finale di ONE PIECE, che ha visto già le mosse dei due nuovi imperatori.

Con ONE PIECE 1058 abbiamo conosciuto le taglie effettive dei mugiwara, aggiornate dopo gli eventi di Wano. Ora i seguaci di Rufy hanno anche cifre sulla testa che sforano il miliardo, un numero incredibile e che li pone sicuramente tra le ciurme più importanti del Nuovo Mondo. Ma c'è stato spazio anche per Buggy e la nuova organizzazione Cross Guild, nata non nel migliore dei modi per il clown, che si trova invischiato in una brutta situazione. Il finale invece ha dedicato delle pagine all'Armata Rivoluzionaria.

E proprio da questo gruppo e da Sabo potrebbe partire ONE PICEE 1059. Il prossimo capitolo del manga di Oda dovrà dare spiegazioni su ciò che è successo al Reverie, dato che tutti i giornali del mondo riportano la morte di Re Cobra per mano di Sabo. Il rivoluzionario che ora possiede il potere del fuoco avrà tanto da raccontare, con la possibilità che ci siano informazioni molto scottanti.

ONE PIECE 1059 verrà pubblicato domenica 11 settembre alle ore 17:00.