ONE PIECE 1059: l'oscurità fa tremare l'isola di Amazon Lily

I primi capitoli dedicati alla saga finale di ONE PIECE continuano ad essere teatro di molti cambiamenti piuttosto importanti nel Nuovo Mondo. Dopo le ribellioni alimentate dall’Imperatore delle Fiamme, e la nascita della Cross Guild, una vecchia conoscenza è tornata in gioco, minacciando direttamente l’isola delle donne: Amazon Lily.

Lo scioglimento della Flotta dei Sette deciso durante il Reverie ha dato il via ad una serie di attacchi, da parte della Marina, indirizzati proprio contro i pirati che ne facevano parte, tra cui la guida delle piratesco Kuja, nonché imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock. Nel flashback del capitolo 1059 Oda presenta ai lettori la situazione generale in cui si sono trovate le amazzoni. Considerata la loro potenza e una certa preparazione strategica, le ragazze sono riuscite a respingere l’attacco dei marine, per poi vedersi attaccate da Barbanera.

Teach ha colto l’occasione dell’attacco della Marina per avvicinarsi a Hancock, poiché particolarmente interessato al suo potere. In attimi di terrore, Barbanera riesce a prendere Boa, ma fortunatamente l’imperatrice di Amazon Lily, mantenendo la calma, riesce a tramutare in pietra i presenti, tra cui anche gli uomini dell’Imperatore. Inoltre, minaccia quest’ultimo, dicendogli che lei è l’unica in grado di poter riportare alla normalità i suoi uomini, anche nel caso morisse e qualcuno mangiasse il suo frutto ereditandone i poteri.

Grazie a queste provocazioni e all’arrivo in scena di Rayleigh, il re oscuro, Barbanera si ritira, dopo aver dimostrato, ancora una volta, quanto sia folle e pericoloso. Per finire ricordiamo che il manga di ONE PIECE è stato raccolto in un volume di 21mila pagine, e vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 1060 di ONE PIECE.