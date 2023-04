ONE PIECE 1059, trailer e uscita: Zoro ed Enma passano al contrattacco di King

La serie anime di ONE PIECE è a un solo passo dal risolvere alcuni degli scontri chiave della Saga di Wano. Messe da parte momentaneamente le battaglie tra Sanji e Queen, e quella tra Law, Kidd e Big Mom, l'attenzione si sposta sul combattimento che coinvolge Zoro e King.

In ONE PIECE 1058, mentre all'interno del Castello di Onigashima il demone infuocato Kazenbo creato dal Clan Kurozumi porta il panico, all'esterno della Cupola Zoro non riesce in alcun modo a trovare la chiave per vincere la battaglia contro King. Tuttavia, in ONE PIECE 1057 Zoro ha stretto una promessa con Sanji e per questo non può assolutamente perdere.

Quando anche le tecniche migliori dello spadaccino non riescono a causare danni al sottoposto di Kaido, Zoro deve invece arrendersi ai colpi dell'avversario. L'ex cacciatore di taglie finisce al tappeto, ma il suono di uno shamisen risveglia Enma, che comincia a sottrarre Haki da Zoro.

Zoro non sembra essere in grado di competere con le strane tecniche di King, ma in ONE PIECE 1059 la sua situazione di svantaggio potrebbe ribaltarsi. La furente Enma continua a sottrargli Haki, e con Onigashima in fiamme non può fuggire dallo scontro. Il suo sogno di diventare il miglior spadaccino al mondo verrà infranto, oppure riuscirà a scovare il segreto di King? L'episodio 1059 di ONE PIECE si intitola "Le avversità di Zoro! Un Mostro! King il Fuoco Selvaggio!" e verrà trasmesso il 23 aprile 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.