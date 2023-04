ONE PIECE 1059: Zoro soccombe alla fiamma di King?

Nelle ultime settimane l'anime di ONE PIECE è finito preda di alcune polemiche, che però non allontanano gli spettatori dalla grande battaglia che si sta svolgendo tra Mugiwara e Pirati delle Cento Bestie a Onigashima. Mentre il castello è avvolto dalle fiamme, Zoro affronta King, il braccio destro dell'Imperatore Kaido.

Evocato dall'ultimo spettacolo teatrale dei Kurozumi, in ONE PIECE 1058 il demone della fiamma Kazenbo incenerisce Onigashima. Se l'ammasso di fuoco infernale dovesse raggiungere le profondità del castello, l'intera struttura esploderebbe all'istante. Conscio di ciò, Yamato deve sbrigarsi a raggiungere l'ultimo livello per disfarsi delle armi nascoste. Nel mentre, Momonosuke in forma drago continua a creare nuvole che possano sostenere il volo di una Onigashima ormai in caduta libera.

Con il castello in fiamme, due membri del CP0 approfittano della confusione per mettersi sulle tracce di Nico Robin, accompagnata da Brook. Gli agenti del Governo vengono però fermati da Apoo, che scatta loro alcune foto affermando di denunciare la loro presenza a Wano alla stampa. Comincia dunque una battaglia tra il CP0 e l'improvvista alleanza tra Apoo e X-Drake.

Protagonista centrale di ONE PIECE episodio 1059 è Zoro, il quale riesce a riprendere il controllo di Enma dopo che questa aveva udito la musica suonata dalla figlia del suo ex proprietario Oden. Nonostante ciò, la spada ancora freme bramando Haki.

King non risente in alcun modo degli attacchi subiti da Zoro. La Superstar sembra immortale, capace di incassare in pieno anche i più potenti colpi dello spadaccino dei Mugiwara. A rivelare la verità è Queen, che rivela a Sanji che King è un Lunariano, una razza un tempo considerata al pari degli dei. Le sorti dello scontro verranno ribaltate quando all'uscita di ONE PIECE 1060 Zoro scoprirà il segreto della sua spada maledetta.