ONE PIECE 1060 data di uscita e teorie: la guerra del mondo in rivoluzione

ONE PIECE sta entrando nella fase finale. Conclusa Wano, Eiichiro Oda ha deciso di dedicare poco spazio ai pirati di cappello di paglia. Il primo capitolo dopo la conclusione della saga è stato in parte dedicato alle taglie dei Mugiwara, per poi passare alla rivelazione di Cross Guild, i cui natali sono stati più particolari del previsto.

Si è passati poi alla guerra di Amazon Lily che ha visto tre fazioni: le piratesse Kuja di Boa Hancock, i pirati di Barbanera con l'imperatore al comando e infine i marine sotto la guida del capitano Koby. ONE PIECE 1059 è stato ricco di colpi di scena in ogni sua pagina e ha introdotto una fase non scontata da leggere.

Infatti a questo punto è imprevedibile ciò che accadrà in ONE PIECE 1060. Il prossimo capitolo scritto e disegnato da Eiichiro Oda potrebbe concentrarsi pressoché su qualunque cosa: si potrebbe tornare all'Armata Rivoluzionaria e a Sabo, oppure pensare a ciò che è successo a qualche altro membro della flotta dei sette come Edward Weevil, che sicuramente avrà un ruolo nella prossima fase. Anche un ritorno dai protagonisti di ONE PIECE sarebbe fattibile, anche per capire quale direzione hanno intrapreso e quindi quale sarà la prossima isola sulla quale metteranno piede.

ONE PIECE 1060 verrà pubblicato su MangaPlus lunedì 19 settembre 2021 a causa di una festività giapponese.