ONE PIECE 1060: diventare re per controllare Enma, la sfida di Zoro

Mentre la community continua a dibattere su quale sia il migliore tra Naruto e ONE PIECE facendo addirittura ricorso a ChatGPT, l'adattamento animato dell'opera di Eiichiro Oda si addentra nella fase conclusiva della Saga di Wano.

Le polemiche su ONE PIECE non si placano, ma l'anime prosegue sviluppando uno dei personaggi più amati dai fan. Zoro riceve finalmente un portentoso power-up che gli permetterà forse di sconfiggere il suo avversario imbattibile.

In ONE PIECE 1059 Zoro soccombe a King, il sembra essere immune a qualsiasi colpo sferrato dallo spadaccino. Il segreto della Superstar dei Pirati delle Cento Bestie viene rivelato da Queen. King è un Lunariano, l'ultimo sopravvissuto di una specie che si riteneva essere immortale.

L'episodio 1060 di ONE PIECE vede Zoro fare i conti con Enma, la spada leggendaria e maledetta ricevuta in dono dalla figlia di Oden. Enma continua a sottrarre enormi quantità di Haki a Zoro, che tuttavia non intende rinunciare alla lama. Lo spadaccino è infatti convinto che la colpa sia esclusivamente la sua, ancora troppo debole per maneggiare una spada come quella.

Preda dei colpi sferrati da King, Zoro rimembra il passato tornando indietro con la mente ai tempi in cui si allenava al dojo per sconfiggere l'amica Kuina. A quei tempi ricevette la Wado Ichimonji da una figura emblematica, che scoprì essere il nonno di Kuina solamente dopo la sua morte. Ma come fece una spada originaria di Wano a trovarsi in un piccolo paese dell'East Blu? Riflettendo su ciò, Zoro intuisce che il nonno di Kuina era un maestro forgiatore di Wano fuggito via dal paese dei samurai.

Zoro ricorda poi la promessa fatta durante la cerimonia funebre di Kuina, la stessa che tempo dopo scambiò con Rufy. Zoro diventerà il Re degli Spadaccini e tanto basta per permettergli di sviluppare l'Haki del Re Conquistatore e controllare finalmente Enma.