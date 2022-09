ONE PIECE 1060 spoiler completi e immagini: il sogno finale

Onigashima ormai sembra lontanissima. Sono passate diverse settimane - sia a livello di pubblicazione che nel mondo di Oda - da quando Rufy ha usato il Gear Fifth per sconfiggere l'imperatore Kaido delle Cento Bestie. Con Wano liberata e un difensore pronto a proteggerla nel nome dei Mugiwara, i protagonisti di ONE PIECE salpano.

La prossima avventura non è ben stabilita, ma intanto il mondo è in subbuglio. Gli spoiler completi di ONE PIECE 1060 si aprono con la copertina di Weekly Shonen Jump dove campeggia Rufy in Gear Fifth, seguita da una pagina a colori con tutti i mugiwara a raccolta. Il capitolo si intitola "Il sogno di Rufy" e il pirata sta pensando di tornare ad Alabasta per la questione Cobra e Bibi. Rufy sa che Ace non può aver ucciso il re, dato che sogna la felicità di tutti, ma la ciurma gli fa cambiare idea sull'andare sull'isola desertica. Intanto Rufy sorprende tutti raccontando del suo sogno, con la reazione divertita di tutti i suoi compagni. C'è però il problema dell'ultimo Road Poneglyph.

Nel nuovo quartier generale della marina si rivedono i cinque astri di saggezza che ricevono la notizia che Sabo si nasconde nel regno di Lulusia, uno dei regni rivoluzionari, menzionando che era destino. Si intravede la silhouette di Im, mentre Sabo conferma di non aver ucciso lui Cobra e che è successo qualcosa di assurdo a Mary Geoise, ovvero che qualcuno stava sedendo sul Trono Vuoto. Intanto, nei cieli di Lulusia, delle forti nubi si addensano e nel giro di poco tempo, mentre Im mette una croce sul regno su una cartina, qualcosa cade dal cielo distruggendo l'isola. I cinque astri avvisano i marine che Lulusia non è mai esistita e di tagliare le comunicazioni.

Qualche giorno dopo, sulla Thousand Sunny, la ciurma è arrivata nei pressi di un'isola glaciale. C'è però un'area di mare bollente nel quale è intrappolata una donna: la ciurma la salva e si scopre essere Jewelry Bonney, che chiude il capitolo 1060 di ONE PIECE.