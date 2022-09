ONE PIECE 1060 spoiler: un impronunciabile disastro

Il manga di Eiichiro Oda - che potrà un giorno essere recuperato in quest'edizione di ONE PIECE fanmade in un blocco - dura da anni e di misteri ne ha preparati. Alcuni sono stati risolti e altri no, e ovviamente rimangono in gioco i più importanti. Il mangaka ne avrà di storia da percorrere durante questa saga finale.

E negli spoiler di ONE PIECE 1060 ritorna in gioco uno degli esseri più importanti e misteriosi del manga. Sul Trono Vuoto siede Im-sama, che ritorna in questi dettagli leakati in rete.

Il capitolo 1060 di ONE PIECE si intitola "Il sogno di Rufy";

Rufy rivela il suo sogno alla ciurma e si può vedere la loro reazione;

Sabo continua la sua chiamata con Dragon;

Afferma di essere nel regno di Lulucia e di aver visto una persona che sedeva sul Trono Vuoto;

Im viene visto con una mappa tra le mani che ha una cancellatura importante sul nome del regno di Lulucia;

Nei cieli del regno di Lulucia si addensano delle nubi nere con fulmini che arrivano a destra e a manca;

Un oggetto enorme viene notato mentre cade dal cielo sopra il regno;

Il regno di Lulucia viene distrutto ;

; I pirati di cappello di paglia incontrano Jewelry Bonney con una taglia di 320 milioni alla fine del capitolo;

ONE PIECE non sarà in pausa la settimana successiva, mentre questo capitolo sarà disponibile su MangaPlus lunedì 19 settembre 2022.